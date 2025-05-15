Детсады и ФОК в Севастополе защитят от дорожного шума
Детские сады и физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак» в Гагаринском районе Севастополя защитят от дорожного шума. Для этого будет установлен специальный экран, сообщил исполняющий обязанности замгуберантора города Павел Иено.
Шумозащитная конструкция появится на улице Вакуленчука. Сейчас рабочие перекладывают трубы. В течение нескольких дней они начнут бурить грунт под сваи, пишет ИА SevastopolMedia.
Параллельно идет строительство дублирующей дороги, которая пройдет вдоль основной трассы и будет примыкать к двум новым дошкольным учреждениям и ФОКу. Будущий экран отделит вспомогательный путь от основного.
Ранее в мае сообщалось, что в Севастополе планируют построить современный спа-центр площадью почти 9 тыс. кв. м. Комплекс может появиться на Стрелецком спуске, на месте недостроенного ледового катка.