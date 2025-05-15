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Эксперт рассказал о риске потерять деньги в ПИФах из-за блогеров

Экономист Ордов: из-за советов блогеров можно потерять деньги в ПИФах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Блогеры-непрофессионалы, которые разрабатывают стратегии для паевых инвестиционных фондов (ПИФ), создают риски потери вложенных денег. Об этом «Известиям» сообщил декан Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, экономист Константин Ордов.

Центробанк 14 мая опубликовал обзор рисков финансовых рынков, в котором выделил в том числе фонды под управлением финансовых блогеров.

«Когда за управление инвестициями берутся непрофессионалы, конечно, резко возрастает риск потери средств, риск неэффективного управления, риск мошенничества», — подчеркнул эксперт.

По его словам, после увеличения ключевой ставки на фондовом рынке России наблюдается отток средств из паевых фондов — инвесторы пересматривают свои стратегии и используют другие финансовые инструменты. Как отметил Ордов, сейчас самая большая проблема — привлечь капитал в ПИФы.

«В этом отношении как раз блогеры обладают этой уникальной аудиторией, которая готова их слушать, готова следовать за ними», — согласился экономист.

Если человек хочет вложиться в ПИФ по стратегии блогера, нужно изучить, какие меры управления рисками предусмотрены в фонде и есть ли крупные соинвесторы, например банки.

Как подчеркнул эксперт, главное, чтобы маркетинговая реклама со стороны блогеров не подменяла эффективный риск-менеджмент, который должен быть заложен в «формировании самого инвестиционного портфеля этим ПИФом».

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Ранее, 24 апреля, сообщалось, что средний уровень ставок по вкладам снизился до 19,1%, при этом доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) денежного рынка достигла 21–22%. Кроме того, отмечалось, что инвестиции в денежные фонды могут оказаться на 2–3% прибыльнее, чем в стандартные сберегательные продукты.

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