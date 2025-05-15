Лавров указал на стремление Запада к поражению РФ из-за ее независимости
Западу не нравится самостоятельность России, именно поэтому он хочет ее стратегического поражения. Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Почему Запад такой неугомонный в том, чтобы нанести нам стратегические поражения на поле боя? Наверное, не нравится им, что Россия самостоятельная», — сказал он на торжественном заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».
По словам Лаврова, существует множество доказательств того, что западные столицы не стремятся к миру на Украине. Они ведут обсуждения о том, что прекращать «мобилизацию» Европы против России нельзя.
13 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада готовы вредить собственной экономике только для того, чтобы нанести вред России. По его словам, важно учитывать такое поведение и минимизировать негативные последствия для российского государства.