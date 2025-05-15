Депутат Харченко рассказала об уникальной российской платформе для ученых

Россия совершает прорыв в сфере технологий и уходит от иностранных аналогов. Об этом 15 мая сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко по итогам пресс-конференции «Наука без границ: открытый доступ к крупнейшей базе мировых научных знаний».

Она отметила, что в ходе мероприятия была презентована платформа Inventorus, которая сочетает в себе большое количество источников научно-технологической информации, патентов и публикаций международного уровня. Более того, программа имеет открытый доступ для всех российских исследователей и промышленных компаний, подчеркнула депутат.

«Создана возможность налаживания коммуникаций между бизнесом, наукой, промышленными компаниями и научными коллективами, создание личных кабинетов ученых. Эта платформа позволит ускорить процесс трансформации результатов фундаментальных исследований в прикладные результаты, технологии, продукты для национальной экономики и общества в целом», — рассказала Харченко.

Зампред комитета Госдумы поблагодарила всех создателей Inventorus, особенно обратив внимание на возможность открытого доступа к материалам программы для ученых.

«Это очень важно для того, чтобы в XXI веке Россия действительно не догоняла в импортозамещении иностранных партнеров или конкурентов, а для того, чтобы создавала новые технологии и чтобы мы как можно скорее могли достигнуть технологического прорыва», — заключила Харченко.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин 20 апреля сообщил, что РФ занимает ведущие мировые позиции в цифровизации. Он уточнил, что программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий показывают результат.