В Мексике в прямом эфире в соцсетях застрелили популярную девушку-блогера

В Мексике во время прямого эфира в социальных сетях застрелили блогера Валерию Маркес. Об этом 15 мая сообщил телеканал CNN.

Во время трансляции, когда 23-летняя девушка общалась со своими подписчиками из своего салона, кто-то подошел к двери, чтобы отдать небольшую посылку.

«Газета.Ru» уточняет, что позже в салон ворвался вооруженный неизвестный и открыл огонь. Уточняется, что после выстрела к ее телефону подошел мужчина, который отключил запись. При этом подписчики на мгновение смогли увидеть лицо злоумышленника.

Как сообщает телеканал со ссылкой на генеральную прокуратуру, убийство было совершено по гендерным признакам.

12 мая во время предвыборного митинга была убита кандидат в мэры города Тексистепек Есения Лара Гутьеррес в мексиканском штате Веракрус. Кроме того, в результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения.