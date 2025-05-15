ВСУ обстреляли Покровский храм в Курской области
В поселке Теткино в приграничье Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли храм Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Курской епархии Русской православной церкви (РПЦ).
«В результате целенаправленной атаки со стороны ВСУ пострадал Покровский храм <...> Глушковского района Курской области», — указано на странице епархии в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что из-за атаки украинских боевиков храм выгорел изнутри. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 7 мая сообщил, что в регионе ВСУ с помощью беспилотника атаковали храм, в результате была повреждена крыша. По его словам, из-за атаки противника также произошло задымление здания, но без возгорания.