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Гендиректор ИРИ Гореславский стал новым гостем шоу «Свидетели и Гогуа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В рамках шоу метапроекта «Телега Online» гостем нового выпуска «Свидетели и Гогуа» стал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. В рамках беседы с ведущим программы Ильей Гогуа он рассказал о развитии современной российской медиаиндустрии, итогах пятилетней работы ИРИ и влиянии санкций на организацию.

Так, в новом выпуске шоу Алексей Гореславский прокомментировал ситуацию с деятелями культуры и медиа, которые после начала спецоперации стали публично выражать несогласие с политикой государства, покинули страну, а сейчас, по некоторым данным, рассматривают возможность возвращения в Россию.

«Многие из этих людей годами, если не сказать десятилетиями, с фигой в кармане живут на государственные деньги, а потом говорят: «Ох, мне всё это не нравится, я всё это не поддерживаю». Это классическое двуличие», — рассказал Гореславский.

Он подчеркнул, что в России каждый имеет право на свое мнение, но за публично высказанную позицию необходимо нести ответственность.

«По моим наблюдениям, у нас действительно самая свободная страна в мире. Каждый имеет право на свое частное мнение», — отметил генеральный директор.

В новом выпуске «Свидетели и Гогуа» также уделили внимание финансированию ИРИ производства социально значимого онлайн-контента в России. Так, за прошлый год институт поддержал более 70 сериалов, что немного больше трети всех оригинальных продуктов всех платформ, вышедших на российском рынке в 2024 году.

«У нас нет задачи деформировать рынок. Но нам кажется принципиально важным, чтобы весомая доля, четверть-треть от общего объема, выходила с содержанием смыслов, которые нужны государству и обществу», — сказал Гореславский.

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Он также подчеркнул, что патриотический контент должен соответствовать высоким стандартам качества: в нем должны быть известные медийные личности или другие запоминающиеся герои, на которых будет интересно смотреть.

Отмечается, что у ИРИ стало больше финансовых возможностей для поддержки крупных игровых проектов. Ситуация изменилась в 2022 году, когда многие российские компании, занимающиеся разработкой мобильных игр и продажей их за рубеж, столкнулись с проблемами из-за санкций и ухода иностранных платформ. Тогда ИРИ решил поддержать российскую игровую индустрию, предоставив финансирование разработчикам для создания качественных продуктов.

«Мы вам дадим деньги. Вы их отобьете. По крайней мере не потеряете, скажем при производстве», — заключил Гореславский.

Он добавил, что проекты, над созданием которых начали работать еще в 2021–2022 годах при поддержке ИРИ, начали выходить в 2024–2025 годах. К таким играм относятся «Передний край», «Смута», «Спарта 2035». Гореславский отметил, что они получили достаточно высокие оценки по рынку.

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