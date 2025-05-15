Политолог назвал ключевую разницу переговоров в Стамбуле 3 года спустя
Политолог, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак назвал в четверг, 15 мая, ключевую разницу переговоров России и Украины в Стамбуле три года спустя.
«Появились изменения в Конституции Российской Федерации. Вот это они должны выучить просто наизусть, чтобы быть готовым к переговорам, потому что заявления Украины не соответствуют объективной реальности. Они где-то в своем мире живут, ведут себя так, как будто они вправе ставить ультиматумы», — сказал эксперт Дудчак в беседе с aif.ru.
Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что текущие события с переговорами делегации России и Украины представляют собой интригу.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина хочет устроить шоу вокруг переговоров, которые должны пройти в Стамбуле, сообщает 360.ru.
Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, передает RT. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров, передает ИА Регнум.
13 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что территории, которые вошли в состав РФ, являются ее регионами по Конституции России.
Он уточнил, что Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации.