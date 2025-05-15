Цифровые проекты Москвы получили гран-при премии «Умный город»
Москва в третий раз стала обладателем гран-при национальной премии «Умный город» за свой вклад в цифровизацию городского хозяйства. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В общей сложности в этом году на конкурс поступило больше 500 заявок из 57 субъектов РФ. Наградами в разных номинациях отмечены 20 столичных проектов.
Среди победителей — киноплатформа «Москино», организующая киносъемки в столице, и «Московская электронная школа», ставшая основой и для региональных образовательных платформ. Кроме того, премией отмечены платформа «Искусственный интеллект», с помощью которой разработчики обучают ИИ-модели для городских сервисов, и система «Мосбилет», через которую можно купить билеты в музеи, выставочные залы, театры и арендовать помещение в учреждениях культуры.
Также награды получили ряд проектов, связанных с управлением и организацией городского хозяйства. В их числе — система видеоаналитики на МКАД и ключевых магистралях в реальном времени, мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» для записи к врачу и просмотра электронной медицинской карты и столичная информационная система «Центр управления Комплекса городского хозяйства».