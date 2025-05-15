Песков: длительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода

Продолжительность переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет определяться их динамикой. Об этом 15 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что 15 мая начнутся обсуждения между российской и украинской сторонами.

«Дальше всё будет зависеть от их хода», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о возможности продолжения переговоров в течение нескольких дней.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.