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Военный эксперт назвал слабые стороны ВПК Североатлантического альянса

Военный эксперт Кнутов: отставание НАТО от РФ в гиперзвуковом оружии колоссально
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Фото: TASS/DPA/Philipp Schulze
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НАТО сильно уступает РФ по уровню вооружения, отставание в гиперзвуковом оружии можно назвать колоссальным. Об этом 15 мая «Известиям» заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Если говорить обо всех странах, за исключением США, то отставание по гиперзвуку здесь колоссальное. Это лет 15–20. Если вести речь о Соединенных Штатах, то отставание примерно на 5–10 лет», — сказал эксперт.

Кнутов добавил, что «хваленые» западные танки Leopard, Abrams, боевая машины Bredley и Stryker, а также другая боевая техника стран НАТО показала свою низкую эффективность в ситуациях, когда бои проходят в сложных условиях.

«Это очень капризная техника, сложная, требующая высокой выучки личного состава, но при этом дорогостоящая в ремонте. Что, собственно говоря, неприемлемо для современных конфликтов. Именно поэтому сейчас блок НАТО полностью пересматривает свою концепцию ведения боевых действий и использования бронетехники», — отметил военный эксперт.

Кнутов заявил, что из достижений российского военно-промышленного комплекса в первую очередь можно выделить гиперзвуковое оружие и создание фактически с нуля отрасли беспилотной авиации.

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«В начале СВО Россия очень сильно отставала от стран НАТО в производстве в качестве беспилотников, но в последующем сделали рывок», — сказал он.

Кнутов добавил, что FPV-дроны на оптоволокне впервые были разработаны и поступили на вооружение именно в России.

РФ сделала прорыв в производстве комплексных мер для защиты бронетехники и артиллерии от беспилотной авиации. Это, в первую очередь, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она устанавливается на танки, бронемашины, а теперь ею обеспечивают и заводы, объяснил эксперт.

Большие изменения претерпели и бронированные машины. Кнутов напомнил, что многие образцы российской техники были представлены на параде Победы 9 мая в Москве.

15 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил большие успехи России в оборонной промышленности. Кроме того, он призвал участников альянса наращивать военный потенциал блока, чтобы превзойти РФ.

13 мая бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил в разговоре с «Известиями», что оружие НАТО не отвечает прописанному в доктрине Североатлантического альянса качеству. В тот же день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что специальная военная операция (СВО) России на Украине обнажила уязвимость НАТО.

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