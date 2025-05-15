Зеленский заявил о контакте с США на фоне переговоров в Стамбуле

Украина находится в контакте с США на фоне переговоров между Москвой и Киевом в Турции, ожидаются встречи на высоком уровне. Об этом 15 мая сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы в контакте с американской стороной, а они, я думаю, также будут, кстати [в Турции] на высоком уровне», — сказал глава киевского режима, чьи слова транслировались на сайте его офиса.

При этом Зеленский уточнил, что окончательное решение о встрече украинских делегаций с Россией будет принято только после его согласования с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Ранее в этот день американский лидер Дональд Трамп заявил о своей готовности приехать 16 мая в Стамбул на переговоры по Украине, если в этом будет необходимость. Он считает, что встреча делегаций из Москвы и Киева «пройдет хорошо».

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Накануне встречи он утвердил состав экспертов для переговоров с Киевом. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящего диалога.