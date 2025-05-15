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Власти Читы выделят 7 млн рублей на ремонт трех школ

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Около 7,2 млн рублей суммарно выделят на капитальный ремонт трех школ в Чите. Деньги поступят из городского бюджета и будут распределены на два года, заявила глава комитета по финансам краевой столицы Татьяна Зеленская.

«На проведение капитального ремонта школ №14, №25, №52 на 2026 год выделено 2,8 млн рублей. На 2027 год — 4,4 млн рублей», — сказала чиновник на заседании бюджетного комитета, ее цитату приводит ИА ChitaMedia.

По ее словам, также из бюджета выделят еще 16 млн рублей на ремонт различных учебных заведений. Работы будут проводиться по результатам предписаний, выданных надзорными органами после проверок.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в разных районах Читы начнется строительство четырех новых школ. Работы будут проводиться по концессии.

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