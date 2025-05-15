Контроль за алкоголем усилят на Кубани перед курортным сезоном
В Краснодарском крае усилят контроль за оборотом алкоголя в преддверии летнего курортного сезона. О таких планах объявили региональные власти.
Решение было принято по итогам совещания, которое провел глава краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный в формате видеосвязи. В нем приняли участие представители аграрного комитета заксобрания края и органы местного самоуправления
«Курортный сезон требует от бизнеса особой ответственности. Мы не допустим, чтобы контрафакт или нарушения норм омрачили отдых гостей Кубани», — сказал Куринный, его цитату приводит ИА KrasnodarMedia в четверг, 15 мая.
Чиновник поручил ведомствам активизировать проверки предприятий торговли и общепита, особенно на территории курортных зон и вдоль автодорог.
Также особое внимание уделят качеству услуг, безопасности и выполнению санитарно-эпидемиологических требований. Все объекты обязаны соответствовать стандартам для обеспечения комфортного отдыха туристов.
Ранее в мае «Известия» писали, что российский рынок алкоголя продемонстрировал снижение — в первом квартале 2025 года зафиксировано падение розничных продаж практически всех видов спиртного. К падению спроса привело увеличение акцизов, минимальных розничных цен и пошлин на зарубежную продукцию.