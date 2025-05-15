ВТБ присоединится к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений
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- ВТБ присоединится к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений
ВТБ станет членом Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI), рассказали в пресс-службе банка.
Соглашение об этом подписано в рамках ХVI Международного экономического форума «Россия — исламский мир: Kazanforum 2025».
Соглашение подписали член правления – руководитель департамента развития международных расчетов и инфраструктуры ВТБ Ольга Баша и председатель попечительского совета Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений Шейх Ибрагим бен Халифа Аль Халифа.
«В настоящее время ВТБ рассматривает возможность работы на рынке исламского банкинга. На наш взгляд, членство в AAOIFI важно для формирования экспертизы, необходимой для запуска партнерского финансирования, и поможет лучше раскрыть потенциал нового для нас направления. Мы видим в нем возможности не только для классического банкинга, но и для развития международных расчетов, охватывающих в том числе и исламскую аудиторию», — прокомментировала Ольга Баша. Банк получит доступ к накопленному опыту, ресурсам и экспертизе AAOIFI в сфере мировых стандартов исламского финансирования и их применения на практике.