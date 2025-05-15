В Красноярске снесут почти 100 гаражей ради новой дороги
В Красноярске снесут почти 100 гаражей на улице Гладкова, чтобы построить двухполосную дорогу. Сейчас власти города ищут подрядчика для демонтажа построек.
Речь идет о 96 объектах, в настоящее время выкуплены 92 из них. Начальная стоимость контракта — 13,5 млн рублей.
По информации ИА KrasnoyarskMedia, новая дорога будет пролегать от Судостроительной, 175, до улицы Гладкова. Протяженность проезжей части составит 358 м.
Ранее сообщалось, что в центе Красноярска начались работы по благоустройству в рамках подготовки к 400-летию города. В планах обновить 15 поперечных улиц, четыре из них — в текущем сезоне.