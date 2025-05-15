Карта спецоперации на Украине 15 мая
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 мая можно в материале «Известий».
Отмечается, что ВС России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.
Также силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря, а средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах», — добавило Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 275 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 339 танков и других боевых бронированных машин, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 911 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 489 единиц специальной военной автомобильной техники.
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