В СК возбудили дело о хищении имущества на 22 млн рублей при выполнении ГОЗ
Следователи возбудили уголовное дело против генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева, который похитил имущество на 22 млн рублей при реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.
«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева, совершившего хищение имущества при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — следует из публикации в Telegram-канале.
Следствие установило, что фирма в ходе выполнения госзаказа заключила договор на оказание услуг по хранению имущества, исполнение которого должен был контролировать Валеев.
Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленник с августа по октябрь 2024 года похитил на сумму свыше 22 млн рублей государственное имущество, которое находилось у него на хранении.
Уточняется, что правоохранители наложили арест на имущество Валеева на сумму более 9 млн рублей. Расследование дела на контроле у ГВСУ СК России.
В Хабаровском крае 5 мая арестовали гендиректора ООО «Креатив» Ивана Дмитриева, который подозревался в хищении 650 млн рублей при реализации ГОЗ. Дмитриев осуществлял контроль за исполнением строительных работ. Уточнялось, что выплаченными в качестве аванса денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.