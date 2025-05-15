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В СК возбудили дело о хищении имущества на 22 млн рублей при выполнении ГОЗ

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Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
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Следователи возбудили уголовное дело против генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева, который похитил имущество на 22 млн рублей при реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева, совершившего хищение имущества при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — следует из публикации в Telegram-канале.

Следствие установило, что фирма в ходе выполнения госзаказа заключила договор на оказание услуг по хранению имущества, исполнение которого должен был контролировать Валеев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленник с августа по октябрь 2024 года похитил на сумму свыше 22 млн рублей государственное имущество, которое находилось у него на хранении.

Уточняется, что правоохранители наложили арест на имущество Валеева на сумму более 9 млн рублей. Расследование дела на контроле у ГВСУ СК России.

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В Хабаровском крае 5 мая арестовали гендиректора ООО «Креатив» Ивана Дмитриева, который подозревался в хищении 650 млн рублей при реализации ГОЗ. Дмитриев осуществлял контроль за исполнением строительных работ. Уточнялось, что выплаченными в качестве аванса денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

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