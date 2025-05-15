Французский политик заявил о нежелании Трампа видеть Зеленского на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп дал понять, что не хочет видеть украинского лидера Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, который состоится в июне текущего года. Об этом 15 мая сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Трамп действительно дает понять, что не хочет присутствия Зеленского на предстоящем саммите НАТО в Нидерландах в конце июня», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
При этом Филиппо назвал такую инициативу США мудрой для достижения мира. Он добавил, что из-за этого решения Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и их союзники находятся в панике.
Ранее в этот день портал Euractiv сообщил, что впервые с 2022 года украинское руководство не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО во избежание трений с США. Отмечается, что решение нарушает сложившуюся практику, поскольку с начала спецоперации Зеленский присутствовал на всех трех последних ежегодных встречах НАТО.
США 14 мая выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в июне. На данный момент заявки на участие во встрече уже отправили Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Вопрос о приглашении Украины может быть затронут на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье.