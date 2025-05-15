В МИД объяснили изменение позиции РФ на переговорах по Украине переменами на земле

Позиция России на переговорах по Украине по сравнению с 2022 годом поменялась в связи с изменениями ситуации на земле. Об этом 15 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В качестве примера дипломат привела поступившую сегодня информацию об освобождении Вооруженными силами России (ВС РФ) Новоалександровки и Торского в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Вот они вам изменения», — подчеркнула она.

Что касается переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Захарова отметила, что эти обсуждения покажут истинные намерения украинской стороны. Она добавила, что Россия нацелена на установление долгосрочного и стабильного мира.

«Что касается украинской стороны, насколько она готова, к чему она готова, как она к этому готова, покажет, я думаю, в том числе и сегодняшний день в Стамбуле», — заявила официальный представитель МИД РФ.

В этот же день Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.