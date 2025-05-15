В Невинномысске обрушился берег реки Кубань
Берег реки Кубань размыло в Невинномысске (Ставропольскмй край). Грунт рухнул в воду на расстоянии 30 м от жилых строений, заявил мэр города Михаил Миненков.
Под угрозой дом на улице Парковой в районе Красной деревни. Власти расценивают ситуацию как сложную. Сотрудники администрации выдвинулись на место аварии.
По словам градоначальника, пластиковую трубу подвода воды к домовладению от центрального водовода оперативно восстановили силами правообладателя.
Чиновники уже составили акт, который направят краевым властям, пишет ИА StavropolMedia. Как напомнил Миненков, река Кубань — собственность России, а это федеральные полномочия.