Врач рассказала о вызывающих аллергию цветениях в мае и июне

Заложенный нос, слезящиеся глаза, кашель — с неприятными симптомами поллиноза каждую весну сталкиваются более 15% жителей России. Пик обострений аллергии приходится на май-июнь. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Александра Филева 16 мая рассказала «Известиям», какие растения цветут и рассеивают пыльцу в это время и как облегчить симптомы аллергии.

В мае и июне аллергию вызывают в основном деревья, злаки и сорные растения. Один из самых агрессивных аллергенов — береза, которая начинает цвести с середины–конца апреля и заканчивает к концу мая. Кроме нее, жизнь аллергикам портят дуб, ясень, тополь, клен, ива, боярышник. В середине–конце мая начинают пылить сосна и ель. В конце весны–начале лета начинают цвести мятлик луговой, овсяница, одуванчик.

«Состав такого аллергического «букета» зависит от региона, в котором живет человек. На юге и в центральных районах страны растения начинают цвести раньше, чем на севере или на Дальнем Востоке. Например, в определенных регионах основными аллергенами выступают ольха и лещина, в то время как в других местностях они почти не растут, поэтому при подозрении на аллергическую реакцию рекомендуется изучить информацию о свойственных именно этому региону аллергенах», — отметила врач.

Она объяснила, что аллергия на растения может возникнуть в любом возрасте. Этому могут способствовать временное ослабление иммунитета, сильный стресс, загрязнение окружающей среды, переезд в другой регион.

«Ее внешние проявления часто напоминают симптомы других заболеваний — ОРВИ, конъюнктивита, дерматита. В более редких случаях при аллергии начинает болеть живот, нарушается работа пищеварительной системы, человек чувствует себя уставшим и обессиленным. Если аллергия развивается в зрелом возрасте, ее часто принимают за простуду или бронхит и лечат неправильно», — предупредила Филева.

Между тем, уточнила врач, такую реакцию иммунной системы необходимо контролировать, так как она не только снижает качество жизни, но и может привести к развитию бронхиальной астмы, анафилактического шока и других осложнений.

Начать подготовку к сезону цветения, по словам специалиста, следует заранее. Надо посетить аллерголога, с помощью лабораторных анализов точно выявить опасные аллергены, начать прием антигистаминных препаратов. Для системного лечения и уменьшения симптомов аллергии применяют аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).

«Во время активного цветения стоит закрывать окна, особенно при сильном ветре, по возможности использовать очистители воздуха. После прогулок рекомендуется принимать душ, чтобы смыть пыльцу с волос и кожи, промывать нос солевым раствором, использовать рекомендованные врачом назальные спреи, которые уменьшают отек слизистой оболочки», — добавила эксперт.

Ранее, 6 мая, врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак рассказала, что аллергия на пыльцу может развиться в любом возрасте. Чаще всего она возникает в детском или подростковом возрасте, но может впервые возникнуть и у взрослого.