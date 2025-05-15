«Мегафон» запустил цифровую платформу для работы с поставщиками
«Мегафон» создал платформу для работы с поставщиками. Как рассказали в пресс-службе оператора, «новый сервис предназначен для развития системы закупок оборудования, комплектующих и услуг, а также оптимизации взаимодействия с контрагентами».
Тестирование платформы началось в конце прошлого года. С четверга, 15 мая, подрядчикам стал доступен полный функционал.
«Компания рассчитывает, что запуск собственной платформы оптимизирует функционал закупочной деятельности, укрепит партнерские отношения и обеспечит дополнительные конкурентные преимущества в реализации наших стратегических проектов», — отметил директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий.
Новая система интегрирована с внутренними бизнес-процессами и системами оператора. Задачи для закупок автоматически выгружаются из ERP-системы компании: поставщики получают доступ к актуальным данным в режиме реального времени. В то же время информация обо всех зарегистрированных компаниях становится доступной руководителям соответствующих направлений закупок. Кроме того, поставщик автоматически получает скоринговую оценку для определения его надежности.
Потенциальные поставщики могут пользоваться платформой бесплатно, каких-либо ограничений финансового характера она не имеет, уточнили в компании. Там также указали, что вся критически важная информация о компании поставщика, персональные данные, коммерческие предложения и договорная документация будут обрабатываться внутри корпоративной инфраструктуры «Мегафона».