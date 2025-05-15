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Глава МАГАТЭ Гросси: ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной

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Ядерная безопасность на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной. Об этом 15 мая заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«На протяжении всего конфликта внешняя энергетика была главной ахиллесовой пятой ядерной безопасности на Запорожской АЭС. К сожалению, ситуация в этом отношении не улучшилась», — процитировали его на официальном сайте организации.

По словам Гросси, сотрудники агентства каждый день в течение последней недели слышали взрывы, которые звучали недалеко от атомной станции. Он также отметил, что сейчас продолжается сотрудничество с Россией и Украиной, так как необходимо организовать новую ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, которую ранее уже откладывали из-за осложнения ситуации у станции.

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Ранее, 7 мая, на ЗАЭС действием защиты отключили высоковольтную линию «Ферросплавная-1», обеспечивавшую нужды станции. При этом нарушений условий безопасности не было зафиксировано. Кроме того, уточнялось, что собственные нужды атомной электростанции запитаны от линии 750 кВ «Днепровская».

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