В России выдача автокредитов сократилась на 31% в апреле

Выдача автокредитов в апреле 2025 года сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем уменьшился на 39%. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), передает ТАСС 15 мая.

В середине весны банки выдали 80,11 тыс. автокредитов на 103,64 млрд рублей. Средний размер такого кредита сократился на 12% за год и составил 1,29 млн рублей. Средний срок кредитования стал короче на полгода и в апреле составил 63 месяца. При этом по сравнению с мартом количество выдач автокредитов в апреле выросло на 6%, а объем — на 10%.

С января по апрель 2025-го в РФ было выдано 288,43 тыс. автокредитов на 364,46 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 36%, объем — на 45%.

На новые машины в апреле пришлось 66% от общего количества и 67% от объема выданных автокредитов. Средний размер кредита на новую машину составил 1,33 млн рублей, средний срок кредитования — 58 месяцев. Покупатели подержанных автомобилей кредитовались в среднем на сумму 1,32 млн рублей на срок 76 месяцев.

Ранее в этот день сообщалось, что в апреле 2025 года средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили опустилась до 17% годовых, этот показатель оказался минимальным с октября 2023 года. Снижение ставки происходит пятый месяц подряд.

13 мая директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.