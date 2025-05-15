В Москве построят более 30 новых станций метро до 2030 года
Столичные власти планируют строительство еще более 30 станций метрополитена в ближайшие годы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в колонке, посвященной 90-летию московского метро.
«Метро растет вместе с Москвой, и этот рост не останавливался даже во время Великой Отечественной войны. Московский метрополитен больше чем транспорт, это великолепный памятник архитектуры, гордость москвичей и всей нашей страны», — подчеркнул мэр.
По словам Собянина, в 2025 году завершится строительство четырех станций Троицкой линии — «Вавиловской», «Академической», «Крымской» и «ЗИЛа». В 2026 году планируется открыть первые станции новой 17-й линии — Рублево-Архангельской.
До 2030 года будут введены участки Троицкой линии от станции «Новомосковская» до станции «Троицк» и Бирюлевской линии от «ЗИЛа» до «Бирюлево». Кроме того, впервые за 70 лет на Кольцевой линии появится новая станция — «Достоевская», на Арбатско-Покровской линии откроется станция «Гольяново», а на Люблинско-Дмитровской — «Южный порт».
С 2010 года сеть метро выросла более чем в 1,6 раза — количество станций увеличилось со 182 до 302 с учетом МЦК, отметил Собянин. В настоящее время более 90% москвичей проживают в шаговой доступности от станций, подчеркнул мэр.