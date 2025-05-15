Собянин объявил о поддержке музыкального фестиваля «Спасская башня»
Москва в этом году поддержит проведение XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Постановление о выделении гранта из городского бюджета на эти цели подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале mos.ru.
В этом году фестиваль посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. Как ожидается, в смотре примут участие около полутора тысяч музыкантов из 20 коллективов разных стран мира.
«Спасская башня» в этом году проводится с 22 по 31 августа. Основными российскими участниками станут оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО.
Основной локацией фестиваля по традиции станет Красная площадь. Выступления оркестров, как и в прошлые годы, также организуют в парках, на аллеях, площадях и в других знаковых местах столицы.
«Спасская башня» проводится в Москве с 2007 года. За это время в фестивале приняли участие коллективы почти из 60 стран мира. Зрителями масштабного мероприятия стали более 900 тыс. человек, а аудитория прямых трансляций только за последние пять лет превысила 50 млн человек.
В 2025 году исполняется 130 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина. Ключевым мероприятием, приуроченным к этой дате, станет концерт в Государственном Кремлевском дворце, который состоится 1 октября.
К юбилею также будут организованы выставки, спектакли, лекции и кинопоказы. В июне тематические мероприятия пройдут на книжном фестивале «Красная площадь». Осенью в Московском государственном музее С.А. Есенина откроется выставка «1925 год. Декабрь», экспонатами которой станут уникальные архивные документы.