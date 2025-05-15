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МИД РФ поддержал договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном

Захарова: РФ приветствует договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Россия поддерживает достигнутую договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном и выражает надежду на устойчивую нормализацию ситуации. Об этом 15 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видим в этом важнейшее условие обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и рассчитываем, что вовлеченные стороны дальше будут проявлять сдержанность и не допустят нового обострения обстановки», — сказала она на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Россия последовательно выступает за возобновление диалога и повышение уровня взаимного доверия между Индией и Пакистаном. Российская сторона призывает оба государства решать свои разногласия политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе.

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Индийская армия в понедельник, 12 мая, заявила о нормализации обстановки на границе с Пакистаном после сообщений о беспилотниках и перестрелке. Уточняется, что обе стороны придерживаются взаимного обязательства воздерживаться от обстрелов и не инициировать никаких агрессивных действий друг против друга.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. Погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

Пакистан и Индия 10 мая договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп отметил, что это произошло при посредничестве Соединенных Штатов.

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