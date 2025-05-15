МИД РФ поддержал договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном
Россия поддерживает достигнутую договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном и выражает надежду на устойчивую нормализацию ситуации. Об этом 15 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Видим в этом важнейшее условие обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и рассчитываем, что вовлеченные стороны дальше будут проявлять сдержанность и не допустят нового обострения обстановки», — сказала она на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что Россия последовательно выступает за возобновление диалога и повышение уровня взаимного доверия между Индией и Пакистаном. Российская сторона призывает оба государства решать свои разногласия политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе.
Индийская армия в понедельник, 12 мая, заявила о нормализации обстановки на границе с Пакистаном после сообщений о беспилотниках и перестрелке. Уточняется, что обе стороны придерживаются взаимного обязательства воздерживаться от обстрелов и не инициировать никаких агрессивных действий друг против друга.
Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. Погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.
Пакистан и Индия 10 мая договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп отметил, что это произошло при посредничестве Соединенных Штатов.