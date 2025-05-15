В ЛНР предупредили жителей об опасности замаскированных под грибы мин ВСУ
Администрация Кременского муниципального округа Луганской Народной Республике (ЛНР) предупредила жителей об опасности столкнуться в лесополосах с украинскими минами, замаскированными под грибы. Об этом 15 мая сообщил глава администрации муниципального округа Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.
Уточняется, что устройства могут выглядеть как обычные предметы, однако они могут быть опасны.
«Настоятельно призываю вас: ни в коем случае не трогайте подобные объекты! Это может привести к фатальным последствиям. В нашем округе сейчас проходит активная фаза боевых действий, и ваша безопасность — наш приоритет», — говорится в его публикации.
Третьяков призвал жителей воздержаться от посещения лесов и лесополос и сохранять бдительность.
«Если вы заметили подозрительные предметы или ситуации, немедленно сообщите об этом в местные органы власти или правоохранительные органы», — заключил он.
13 мая сотрудники Росгвардии обнаружили тайник со взрывоопасными предметами около лесополосы в ЛНР. Отмечается, что место нахождения взрывчатых веществ указала служебная собака после воздушной разведки местности. Также взрывотехник извлек из тайника секцию детонирующего кабеля для машины дистанционного разминирования массой более 70 кг.