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В ЛНР предупредили жителей об опасности замаскированных под грибы мин ВСУ

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Фото: t.me/glavakrm
dzen
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Администрация Кременского муниципального округа Луганской Народной Республике (ЛНР) предупредила жителей об опасности столкнуться в лесополосах с украинскими минами, замаскированными под грибы. Об этом 15 мая сообщил глава администрации муниципального округа Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что устройства могут выглядеть как обычные предметы, однако они могут быть опасны.

«Настоятельно призываю вас: ни в коем случае не трогайте подобные объекты! Это может привести к фатальным последствиям. В нашем округе сейчас проходит активная фаза боевых действий, и ваша безопасность — наш приоритет», — говорится в его публикации.

Третьяков призвал жителей воздержаться от посещения лесов и лесополос и сохранять бдительность.

«Если вы заметили подозрительные предметы или ситуации, немедленно сообщите об этом в местные органы власти или правоохранительные органы», — заключил он.

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13 мая сотрудники Росгвардии обнаружили тайник со взрывоопасными предметами около лесополосы в ЛНР. Отмечается, что место нахождения взрывчатых веществ указала служебная собака после воздушной разведки местности. Также взрывотехник извлек из тайника секцию детонирующего кабеля для машины дистанционного разминирования массой более 70 кг.

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