Вам куда: роуд-муви «Туда», драма «Верный друг» и зубастый триллер «Багровая отмель»

Актер Петр Федоров сел за руль такси в романтическом роуд-муви «Туда». Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Павел Деревянко, Кристина Бабушкина, Сергей Маковецкий и другие известные артисты подарили вторую жизнь монологам Жванецкого в одноименном фильме-концерте. А герой Билла Мюррея своей подруге в исполнении Наоми Уоттс — возможность пережить утрату в драме «Верный друг», завещав ей огромную непослушную собаку. В российский прокат также выходят триллеры «Загадочное убийство Белль» с Шарлоттой Генсбур и Гийомом Кане и «Багровая отмель» о встрече водолазов с акулой-убийцей. «Известия» — о том, какие новые фильмы посмотреть в кино в предстоящие выходные.

«Туда» 16+

Кадр из фильма «Туда» Фото: Базелевс Продакшн

Режиссер: Иван Петухов. В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Варя Вершинина

До выхода в широкий прокат показ жизнеутверждающего романтического роуд-муви «Туда» с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым состоялся в рамках конкурса «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля. Он — хмурый таксист, который привык жить по навигатору. Она — жизнерадостная, ищущая приключений пассажирка. Вместе этим совершенно противоположным людям предстоит проделать длинный путь из Москвы в Уфу. По пути — изучить красоты России, остановиться на ночевку у родителей водителя и встретиться со своим прошлым.

«Жванецкий» 16+

Кадр из фильма «Жванецкий» Фото: Красный квадрат

Режиссер: Вадим Плохотников. В ролях: Евгений Гришковец, Наталья Жванецкая, Дмитрий Жванецкий, Юрий Стоянов, Сергей Маковецкий, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Настасья Самбурская, Людмила Артемьева, Кристина Бабушкина, Станислав Дужников, Сергей Жилин, Николай Валуев, Глеб Калюжный, Нонна Гришаева

«Жванецкий» — не байопик, как может показаться из-за названия, а фильм-концерт. Создатели поставили перед собой задачу не только почтить память великого автора, но и вдохнуть новую жизнь в его произведения, доверив это талантливым артистам и собрав серьезный звездный каст. На экране — монологи Михаила Жванецкого, откровения участников о знаменитом писателе и кадры, снятые в его доме.

«Верный друг» 18+

Кадр из фильма «Верный друг» Фото: 3dot productions

Режиссеры: Скотт Макгихи, Дэвид Сигел. В ролях: Наоми Уоттс, Билл Мюррей, Хлоя Шофлер, Сьюзэн Линскей, Джоэль Ван Лью, Джош Пейс, Карла Гуджино, Констанс Ву

Экранизация романа американской писательницы Сигрид Нуньес 2018 года «Друг» — терапевтическая история о том, как пережить утрату, особенно если близкий человек сам неожиданно принял решение уйти. Писательница из Нью-Йорка Айрис после смерти наставника получает в наследство огромную собаку по кличке Аполлон. Пес тоже скорбит, а потому не слушается и доставляет не готовой к такому соседству новой хозяйке уйму проблем. Но в итоге им предстоит научиться жить вместе и помочь друг другу справиться с утратой. В главных ролях Наоми Уоттс, Билл Мюррей и собака по кличке Бинг.

«Загадочное убийство Белль» 18+

Кадр из фильма «Загадочное убийство Белль» Фото: Canal+ [fr]

Режиссер: Бенуа Жако. В ролях: Шарлотта Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декамп, Жереми Ковийо, Анне-Лизе Хаймбургер, Фабио Дзенони, Салим Кешьюш, Полин Нирлс, Камел Бахаж

«Загадочное убийство Белль» — еще одна экранизация. В основе фильма — роман бельгийского писателя Жоржа Сименона «Смерть красавицы» 1952 года. В главных ролях звезды французского кино Гийом Кане и Шарлотта Генсбур. В центре сюжета провинциальный учитель Пьер и его жена Клеа. Размеренную жизнь пары нарушает убийство юной красавицы Белль — дочери их друзей, которая приехала погостить. Девушку находят задушенной в одной из спален, а Пьер оказывается единственным, кто был в этот момент в доме.

«Багровая отмель» 18+

Кадр из фильма «Багровая отмель» Фото: Bronte Pictures

Режиссер: Мэттью Холмс. В ролях: Гермиона Корфилд, Джейк Райан, Джош МакКонвилл, Джейкоб Джуниор Найинггул, Артур Энджел, Макс Джонсон, Клэйтон Уотсон, Кевин Ди, Уилл Флетчер, Сэм Парсонсон

Напряженный триллер о выживании. Действие разворачивается в послевоенной Австралии. Команда водолазов соглашается помочь бандитам поднять со дна местной реки машину, чтобы спасти свою компанию в это сложное время от разорения. На дне им предстоит встретиться со смертоносной бычьей акулой, но окажется, что отступать некуда — плохие парни отказ от заказа не принимают, ведь их автомобиль под завязку забит золотом.

«Олень» 16+

Кадр из фильма «Олень» Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Михаил Соловьев. В ролях: Кузьма Сапрыкин, Ольга Веникова, Даниил Вахрушев, Виктор Васильев, Екатерина Волкова, Михаил Горевой, Эра Зиганшина, Алиса Лисичкина, Алина Большакова, Дмитрий Хрусталев

Рогатого любовь исправит, решила старая ведьма и наградила рогами дамского угодника Андрея, чтобы проучить за то, что провел случайную ночь с ее внучкой Настей. Единственный способ сбросить их — найти в этом мире ту самую и воспылать к ней искренними и взаимными чувствами, что не в стиле Андрея, ведь он привык девушек просто использовать. За перевоспитание рогоносца берется сама Настя.

«Царь царей» 6+

Кадр из мультфильма «Царь царей» Фото: Blue Harbor Entertainment

Режиссер: Чан Сон-хо. В ролях: Пирс Броснан, Ума Турман, Кеннет Брана, Оскар Айзек, Марк Хэмилл, Форест Уитакер, Бен Кингсли, Джим Каммингс, Роман Грифиин Дэвис, Ава Сэнгер

Анимационный фильм снял южнокорейский режиссер Чан Сон-хо по мотивам повести Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». По сюжету, маленький сын писателя, одержимый королем Артуром, заигравшись, срывает выступление отца. Тот сперва хочет наказать отпрыска, но затем решает рассказать ему историю о другом герое, которая сможет вдохновить ребенка. Воображение мальчика переносит его в череду самых невероятных событий.