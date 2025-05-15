Санкт-Петербург готовится принять ПМЭФ-2025
На рабочем совещании под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко — обсудили реализацию плана мероприятий, утвержденного губернатором, по подготовке города к проведению Петербургского международного экономического форума 2025 года.
Все мероприятия реализуются в соответствии с графиком. Завершается работа над концепцией стенда Санкт-Петербурга, который традиционно входит в число самых посещаемых на ПМЭФ, а также над перечнем проектов, которые будут представлены участникам форума. В 2025 году площадь экспозиционно-деловой зоны города останется прежней — 1,7 тыс кв. м.
Совместно с Фондом Росконгресс завершается формирование программы культурных и спортивных мероприятий. Валерий Москаленко сообщил, что в программу будут включены мероприятия, доступные для горожан. В рамках Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны»» планируется проведение концерта на Дворцовой площади с участием популярных артистов. Накануне ПМЭФ стартует Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги». В дни форума пройдут традиционный забег и фестиваль «Паруса Кронштадта».
«Важный момент — это временные транспортные ограничения, от которых в мероприятиях такого масштаба, к сожалению, не отказаться. Работаем с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Обо всех ограничениях дорожного движения обязательно будем сообщать заранее, чтобы у петербуржцев и гостей города была возможность выстроить оптимальный маршрут и заложить необходимое время на дорогу», — сообщил Валерий Москаленко.
Санитарно-эпидемиологические мероприятия в рамках ПМЭФ-2025 сохраняются в прежнем объеме. Обязательным условием посещения площадки форума остается наличие отрицательного теста на COVID-19. Усиленный санитарный контроль будет введен в аэропорту, на железнодорожных вокзалах, в гостиницах и местах общественного питания.
Петербургский международный экономический форум в 2025 году состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Основные мероприятия пройдут в КВЦ «Экспофорум».