Захарова отметила настрой ЕС на продолжение боевых действий на Украине
Страны Европы настроены на продолжение боевых действий и эскалацию конфликта на Украине. Об этом 15 мая на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она указала на планы Евросоюза (ЕС) по поставкам вооружений украинской стороне и выделению новых пакетов помощи Киеву.
«Всё это является убедительным подтверждением стремления Европейского союза не только к продолжению боевых действий, но и, как я уже сказала, к их эскалации. В Брюсселе не жалеют на это никаких средств», — отметила Захарова.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ со ссылкой на обнародованные в ЕС данные, общий объем финансирования киевского режима со стороны объединения с февраля 2022 года оценивается в €147 млрд, из которых €50 млрд пришлось на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 мая заявил, что на протяжении последних лет ЕС постоянно принимал неверные решения, которые привели к затягиванию конфликта, поставкам оружия и направлению денежных потоков на Украину.
Ранее, 6 мая, официальный представитель МИД России отметила, что продолжение поставок Западом оружия Украине отдаляет перспективы по урегулированию конфликта. Такие действия, наоборот, ведут к эскалации, подчеркнула она.