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Захарова отметила настрой ЕС на продолжение боевых действий на Украине

Захарова: Европа настроена на продолжение боевых действий на Украине
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Фото: REUTERS
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Страны Европы настроены на продолжение боевых действий и эскалацию конфликта на Украине. Об этом 15 мая на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она указала на планы Евросоюза (ЕС) по поставкам вооружений украинской стороне и выделению новых пакетов помощи Киеву.

«Всё это является убедительным подтверждением стремления Европейского союза не только к продолжению боевых действий, но и, как я уже сказала, к их эскалации. В Брюсселе не жалеют на это никаких средств», — отметила Захарова.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ со ссылкой на обнародованные в ЕС данные, общий объем финансирования киевского режима со стороны объединения с февраля 2022 года оценивается в €147 млрд, из которых €50 млрд пришлось на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 мая заявил, что на протяжении последних лет ЕС постоянно принимал неверные решения, которые привели к затягиванию конфликта, поставкам оружия и направлению денежных потоков на Украину.

Ранее, 6 мая, официальный представитель МИД России отметила, что продолжение поставок Западом оружия Украине отдаляет перспективы по урегулированию конфликта. Такие действия, наоборот, ведут к эскалации, подчеркнула она.

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