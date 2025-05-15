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В Музее Победы Игорю Прокопенко вручили приз на международном кинофестивале

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Фото: пресс-служба Музея Победы
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В Музее Победы подвели итоги V Международного фестиваля Правильного кино. Торжественная церемония закрытия прошла в кинотеатре «Поклонка» 14 мая. На заключительном мероприятии в музее на Поклонной горе наградили авторов лучших работ. Победителем в номинации «Лучший документальный фильм» стала лента «Почему Сталин — это не Гитлер» Игоря Прокопенко.

Также среди лауреатов — картины из России, Республики Беларусь, Китая, Индии, Ирана, Узбекистана. Так, военная драма «Время вернуться» получила приз как «Лучший игровой фильм», а «Лучшим анимационным фильмом» стал китайский мультфильм «Легенда об Ориксе». Лауреатами фестиваля также стали картины «Июньская полынь» («Лучшая режиссура»), «Мой отец боится воды» («Лучший игровой короткометражный фильм»), «Бумажные цветы» («Лучший анимационный короткометражный фильм»), «Певец из Бухары» («Лучший документальный короткометражный фильм»), «Скрытые фигуры: Большая игра» («Специальный репортаж»), «МОСГАЗ: своих не бросаем» («Герои нашего времени»). Специальным призом Музея Победы отмечен фильм «Город-герой Ленинград», а спецпризом экспертного жюри — лента «Холодные съемки «Горячего снега».

Обладателем Гран-при стал фильм «9 секунд» режиссера Олега Штрома. Картина посвящена Герою России, матросу Тихоокеанского флота Алдару Цыденжапову.

Всего на конкурс поступило более 300 заявок из России и стран зарубежья, к участию отобрана 41 картина. Участниками кинофестиваля стали картины, в основе которых лежат традиционные ценности — гуманизм, милосердие, преемственность поколений и патриотизм. В рамках фестиваля в Музее Победы прошло 11 кинематографических премьер, творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, концерты. Кроме музея на Поклонной горе конкурсные показы провели в Московской области, Донецке, Астрахани и Калининграде.

Одновременно к фестивалю присоединились более тысячи площадок в 72 регионах Российской Федерации. Это партнеры Музея Победы — участники международного проекта «Территория Победы», Ассоциации исторических и военно-исторических музеев и программы «Школьный музей Победы». На площадках культурных и образовательных учреждений состоялись показы внеконкурсной программы, в которую вошло 32 художественных, документальных и анимационных фильма. В их числе — показы в честь юбилеев выдающихся кинематографистов: Иннокентия Смоктуновского, Петра Тодоровского, Нонны Мордюковой и других актеров и режиссеров.

Все показы и мероприятия в рамках фестиваля проводились абсолютно бесплатно.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и был приурочен к 80-летию Победы. Организатор фестиваля — ООО «ТМ-Фильм». Основная площадка фестиваля — Музей Победы. Генеральные информационные партнеры фестиваля — информационное агентство России ТАСС и телеканал РЕН ТВ. Информационные партнеры фестиваля — телерадиокомпания «Звезда», журнал «Кинобизнес сегодня», медиахолдинг «ФедералПресс», радиостанция Sputnik МИА «Россия сегодня», «Газета.ру».

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