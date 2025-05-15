Евросоюзу (ЕС) не следует препятствовать проведению переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы ожидаем, что Брюссель не предпримет никаких действий, которые могли бы помешать достижению российско-украинского соглашения о мире или по крайней мере о прекращении огня», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он также выразил надежду на успех переговоров и на то, что обе стороны будут готовы достигнуть соглашения.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская делегация уже прибыла в Стамбул. Она напомнила слова президента России Владимира Путина, что смысл переговоров заключается в «установлении долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».