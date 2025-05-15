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При поддержке Фонда Херсонская область готова представить инвестиционный потенциал региона на ПМЭФ

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Фото: Росконгресс
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Фонд Росконгресс провел встречу с руководством Херсонской области, посвященную развитию конгрессно-выставочной деятельности региона и его участию в ключевых мероприятиях Фонда, включая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

В событии приняли участие председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и заместитель губернатора Херсонской области – руководитель Постоянного представительства Херсонской области при Правительстве Российской Федерации Владимир Боделан.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что в условиях геополитической напряженности конгрессно-выставочная деятельность остается ключевым драйвером роста экономики и делового туризма в регионах России, а опыт Фонда в организации крупнейших деловых мероприятий позволяет эффективно представлять их всесторонний потенциал.

«Фонд Росконгресс рассматривает взаимодействие с субъектами Российской Федерации как одно из приоритетных направлений своей деятельности. Наша базовая цель – продвижение их инвестиционного, экспортного, туристического и культурного потенциала, а также привлечение мер поддержки развития с учетом социально-экономических приоритетов регионов. С этой целью мы стремимся активно вовлекать их в конгрессно-выставочную деятельность», – подчеркнул Александр Стуглев.

Участники встречи обсудили шаги по продвижению инвестиционного потенциала Херсонской области для реализации задач Мастер-плана развития региона. Особое внимание уделялось рассматриваемому участию Херсонской области в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 18-21 июня 2025 года. По мнению участников встречи, это позволит раскрыть уникальные инвестиционные возможности Херсонской области, обладающей выходом к Черному и Азовскому морям, а также федеральными налоговыми преференциями в рамках свободной экономической зоны.

«Участие Херсонской области в деловых мероприятиях, особенно в Петербургском международном экономическом форуме, откроет новые перспективы в рамках интеграции в экономическое и правовое пространство России. Это важный шаг, который позволит- представить инвестиционный потенциал Херсонской области широкой аудитории, установить полезные деловые связи и привлечь необходимые ресурсы для развития. Такие возможности вдохновляют и дают уверенность в успешной реализации стратегических проектов, способствуя устойчивому росту и повышению качества жизни в регионе», – отметил заместитель Губернатора Херсонской области - руководитель Постоянного Представительства Херсонской области при Правительстве Российской Федерации Владимир Боделан.

Ключевой возможностью для продвижения ресурсов области является ее яркое и содержательное представление в рамках уникального выставочного пространства ПМЭФ – экспозиции регионов России. Здесь Херсонская область может представить свою стратегию развития, отражающую мощность ключевых отраслей экономики и меры поддержки бизнеса. Кроме того, на полях Форума традиционно работает Гостиная губернаторов – еще одна площадка в архитектуре ПМЭФ, предназначенная для деловых переговоров, неформального общения и демонстрации капиталоемкости регионов России. Ежегодно посетителями Гостиной губернаторов являются главы субъектов Российской Федерации, полномочные представители Президента Российской Федерации, высшие должностные лица.

Участники встречи также обсудили итоги первого Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ), который прошел в ноябре 2024 года в Геническе. Мероприятие стало первой в истории воссоединенных регионов площадкой для презентации инвестиционного потенциала, индустрии гостеприимства и экономических преференций Херсонской области. Стороны отметили перспективность этого мероприятия для укрепления экономики региона и выразили готовность к сотрудничеству по организации второго ТИЭФ при экспертной поддержке Фонда Росконгресс.

В результате встречи достигнута договоренность о системном взаимодействии, направленном на реализацию стратегических проектов региона, повышение деловой активности Херсонской области в рамках мероприятий, организатором которых выступает Фонд Росконгресс.

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