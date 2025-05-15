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Опубликована культурная программа Российско-китайского форума в Хабаровске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На официальном сайте опубликована культурная программа Российско-китайского форума, который состоится в Хабаровске 19–20 мая. В рамках будут мероприятия организованы гастрономические фестивали, ярмарки, концерты с участием творческих коллективов России и Китая, цирковые представления и кинопоказы.

С 17 по 20 мая пройдет традиционный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна». Жителей и гостей города ждет концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене выступят лучшие творческие коллективы Хабаровского края и приглашенные гости из КНР. Также развернется ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.

19 мая с 18:00 до 19:00 на Комсомольской площади Хабаровска состоится выступление китайских артистов цирка. Номера покажет акробатическая группа «Уцяо» из Пекина. Там же в течение двух дней после открытия форума будут выступать артисты из России и КНР. Среди них — солистка Хабаровского краевого академического музыкального театра Рипсиме Сехлеян и студенты Хабаровского государственного института культуры, в том числе из КНР, ансамбль народной песни «Берега России», оркестр русских народных инструментов детской музыкальной школы Амурска, ансамбль «Девчата», народный хореографический ансамбль «Сэнкурэ», группа «Токай» и другие.

В рамках культурной программы форума в Дальневосточном художественном музее организована масштабная выставка «Восточная церемония». Посетителям представлено 45 изысканных предметов фарфора конца XIX – начала XXI века из собрания Музея-заповедника истории Дальнего Востока, а также более 50 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов ДВХМ. Главные экспонаты выставки — фарфоровые вазы с классическими сюжетами китайской живописи: «горы-воды», «цветы и птицы», «мудрецы», «играющие дети». Экспозиция будет действовать до 8 июня.

Кроме того, 18–20 мая состоится фестиваль «Два берега – один Амур». Он объединит ключевые элементы национальных культур России и Китая. В частности, будет работать площадка «Кухня народов», в которой примут участие шеф-повара двух стран. На ней представят дальневосточную, русскую, восточную кухни, а также блюда, традиционные для Северо-Восточного Китая. Также будут организованы интерактивные культурные пространства «Китайский квартал» и «Славянская ярмарка». На них запланированы тематические выставки, а также мастер-классы по традиционным ремеслам. Будет работать кинотеатр на свежем воздухе. На фестивале выступят различные музыкальные коллективы, завершит его праздничный концерт.

Организатором Российско-китайского форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ВЭБ.РФ. Оператор — Фонд Росконгресс.

Полная программа форума — на сайте мероприятия: https://ruschinaforum.ru.

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