Число обратившихся к врачам с признаками инфекции в Чувашии выросло до 41
В Чувашии число обратившихся к врачам с признаками острой кишечной инфекцией после отравления в гимназии № 8 города Шумерля выросло до 41 человека. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба минздрава республики.
«Зафиксировано обращение за медицинской помощью 41 человека с признаками острой кишечной инфекции», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что сейчас 33 человека, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение. Также восемь детей получают лечение в детской клинической больнице. Кроме того, медицинские сотрудники постоянно наблюдают за состоянием пациентов.
14 мая минздрав Чувашии сообщил, что в республике девять учеников гимназии обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Отмечалось, что восемь школьников проходят лечение амбулаторно под контролем участковых педиатров. Позднее следователи возбудили уголовное дело после массовых случаев кишечной инфекции у учеников гимназии.