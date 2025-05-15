Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Вооруженные силы (ВС) Китая готовы работать Россией для углубления стратегического взаимодоверия и расширения сотрудничества. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель министерства национальной обороны КНР Цзян Бинь, его слова приводятся на сайте ведомства.
Бинь отметил, что в последние годы военные отношения двух стран значительно улучшились. Он обратил внимание на то, что военнослужащие РФ и КНР проводили совместные воздушное патрулирование и морские учения, а также поддерживали друг друга при проведении важных торжеств.
«Под стратегическим руководством глав двух государств китайские военные готовы сотрудничать с российской стороной в целях дальнейшего углубления стратегического взаимного доверия, активизации стратегических коммуникаций и расширения практического сотрудничества», — подчеркнул официальный представитель минобороны Китая.
Президент РФ Владимир Путин 8 мая заявил, что российско-китайские отношения самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Сейчас взаимодействие двух стран достигло наивысшего уровня за всю историю, добавил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, на переговорах с российским лидером подчеркнул, что государства обязаны неуклонно укреплять двустороннее стратегическое взаимодействие и продвигать равноправную многополярность.