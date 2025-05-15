Украину впервые с 2022 года не пригласили на дискуссии на саммите НАТО
Украинское руководство впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО во избежание трений с США. Об этом 15 мая сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в альянсе.
«Руководство Украины не было приглашено присоединиться к основным дискуссиям на предстоящем саммите НАТО в июне», — указано в публикации.
Согласно данным портала, это решение нарушает сложившуюся практику, поскольку с начала специальной военной операции (СВО) украинский президент Владимир Зеленский присутствовал на всех трех последних ежегодных встречах НАТО.
Уточняется, что в повестке дня встречи запланирована лишь одна сессия с участием всех 32 стран — участниц альянса. Белый дом выразил сомнения относительно целесообразности выделения отдельного времени для Зеленского, так как это может привести к напряженности, особенно с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее делегация из Киева, скорее всего, будет приглашена на общественные мероприятия, включая неформальный ужин лидеров.
Кроме того, Euractiv отметил, что какой-либо прогресс присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита альянса в июне «крайне маловероятен».
14 мая США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в июне. На данный момент заявки на участие во встрече уже отправили Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Вопрос о приглашении Украины может быть затронут на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте 9 мая сообщил, что в рамках мирного соглашения Украине не будет гарантировано членство в НАТО. При этом, по его словам, существует вероятность вступления страны в альянс в долгосрочной перспективе.