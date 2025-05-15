Трамп заявил о готовности приехать на переговоры между РФ и Украиной 16 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности приехать 16 мая в Стамбул на переговоры по Украине, если в этом будет необходимость. Об этом он сказал 15 мая на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

«Мы попробуем положить этому конец. Я подумываю о поездке, но это очень сложно из-за того, что мы делаем сегодня и завтра. Но, знаете, если что-то случится, я бы поехал в пятницу, если это будет уместно», — отметил Трамп.

Он считает, что переговоры между Россией и Украиной «пройдут хорошо».

12 мая Трамп заявил, что встреча между представителями России и Украиной в Стамбуле является очень важным событием. Он также выразил уверенность, что в ходе переговоров могут быть достигнуты значительные результаты, которые поспособствуют достижению мирного урегулирования конфликта.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести прямые переговоры и возобновить диалог с Украиной 15 мая. Позднее глава государства утвердил состав экспертов для переговоров. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.