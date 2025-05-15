Дело возбудили из-за травмы ребенка на детской площадке под Липецком
Уголовное дело возбуждено по факту получения травмы 10-летней девочкой на спортивно-игровой площадке в Липецкой области. Как полагает следствие, за площадкой не следили должным образом.
Инцидент произошел вечером 5 мая в селе Замартынье в Дубровском округе. Девочка упала с качелей и получила перелом бедра. Установлено, что это случилось из-за того, что оборвалась одна из цепей, удерживающих качели.
Травму ребенка отнесли к категории тяжких. Площадка была установлено подрядной организацией и с апреля 2022 года находилась на балансе территориального отдела окружной администрации. Дело расследуется по статье о халатности должностных лиц, пишет GOROD48.
В конце апреля сообщалось, что на железной дороге в Московской области нашли тело подростка, следователи возбудили уголовное дело по факту его гибели. Предварительно установлено, что 27 апреля вечером на остановке Заря Горьковского направления Московской железной дороги в Московской области подростка травмировал поезд. Уточняется, что пострадавший скончался на месте от полученных травм.