В Польше указали на негативные последствия для ЕС при вступлении Украины
Возможное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) подорвет его авторитет. Об этом 15 мая сообщил портал Mysl Polska.
По мнению СМИ, прием страны в ЕС может быть осложнен из-за несоответствия критериям, необходимым для начала интеграции. Кроме этого, проблемы, которые существуют внутри государства, могут повлиять на Европу.
«Прием Украины без проведения ряда реформ было бы ошибкой более широкого масштаба. И любое поспешное расширение ЕС подорвет его авторитет», — отмечает журнал.
По мнению автора статьи, это также сопряжено с риском привнесения структурной проблемы Украины, а именно — коррупции в огромных масштабах.
10 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство всё еще считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.