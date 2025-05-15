Более 220 тыс. иностранных туристов посетили Россию в январе-марте
228,8 тыс. иностранных туристов посетили Россию в январе–марте 2025 года, отметили в погранслужбе ФСБ. Показатель увеличился в годовом выражении на 4,6%, передает телеканал «Известия».
Лидером турпотока стал Китай, откуда прибыли 106,7 тыс. человек — почти на 8% больше, чем в 2024 году. Второе место заняла Турция: Россию посетило более 13 тыс. путешественников. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия почти с 10 тыс. туристов. Всего в Россию за первые три месяца 2025 года въехало 3,59 млн иностранцев, что на 5,8% меньше, чем в 2024 году.
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