В Томске задержали экс-проректора ТГАСУ и его сына по подозрению в мошенничестве
В Томске задержали бывшего первого проректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и его сына по подозрению в совершении хищения в особо крупном размере. Об этом 15 мая сообщили в следственном управлении (СУ СК) РФ по Томской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств <…> по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»)», — указано в Telegram-канале.
Уточняется, что фигурант со своим сыном трудоустроил в ТГАСУ местного жителя, который не выполнял свои рабочие функции за весь период трудоустройства. Кроме того, они также присваивали себе заработную плату данного сотрудника. Сумма похищенных средств составила более 8,5 млн рублей.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время следователи собирают доказательства против злоумышленников.
5 мая в Хабаровском крае арестовали гендиректора ООО «Креатив» Ивана Дмитриева по подозрению в хищении 650 млн рублей при реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ). Кроме того, он подозревается в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ), в его отношении возбуждено уголовное дело.