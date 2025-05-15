ФСБ задержала готовивших нападения на школы в Москве и Тюмени
Сотрудники ФСБ России в ходе профилактических рейдов задержали шесть человек, которые готовили теракты на школы в Москве и Тюмени. Об этом 15 мая сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
«В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что у фигурантов были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ), а также зажигательных устройств. Кроме того, у подозреваемых хранилось холодное оружие, планы подготовки атак, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.
Ранее в этот день также сообщалось, что ФСБ России задержала 57 администраторов каналов и чатов Telegram, которые были созданы с целью распространения террористических и неонацистских взглядов. Подозреваемых задержали в результате проведения правоохранительными органами предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида.