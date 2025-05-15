Балицкий сообщил о 13 атаках дронов ВСУ на Мелитополь
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью 13 дронов пытались атаковать Мелитополь. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Всего было 13 атак, часть БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора», — указал он в Telegram-канале.
Балицкий также рассказал, что один из дронов сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции. В результате инцидента погиб мирный житель.
15 мая в Херсонской области ВСУ атаковали беспилотниками гражданские объекты, в результате чего два мирных жителя пострадали.