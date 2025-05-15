Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Херсонскую область достигло трех
Количество мирных жителей, пострадавших в результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область, увеличилось до трех человек. Об этом 15 мая сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он уточнил, что один из сотрудников автозаправочной станции получил легкую контузию из-за падения украинского беспилотника.
«Повреждения получила еще одна АЗС, расположенная в Сальково», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В этот же день Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты с помощью беспилотников, в результате чего пострадали два человека. В селе Чонгар дрон поразил амбулаторию, здание практически полностью выгорело. Кроме того, три украинских БПЛА упали в поселке Новоалексеевка.