«Известия» показали обстановку в Стамбуле перед переговорами делегаций РФ и Украины
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- «Известия» показали обстановку в Стамбуле перед переговорами делегаций РФ и Украины
Переговоры делегаций России и Украины запланированы на 15 мая в Стамбуле. Кадры обстановки в турецком городе в преддверии двусторонней встречи публикуют «Известия».
По словам обозревателя «Известий» Виктора Синеока, главная проблема для полицейских сейчас — удержать журналистов на небольшом отрезке тротуара, чтобы они не выходили на проезжую часть, не мешали движению автомобилей.
Отмечается, что толпа находится в ожидании российского кортежа. Спустя время журналистов пустили внутрь здания, уточнил Синеок.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.