Ветеран СВО после возвращения с фронта открыл детский театр во Владимире

Ветеран специальной военной операции (СВО) из Владимирской области Сергей Грызов после возвращения с фронта открыл собственный детский театр. Об этом 15 мая рассказали в «Народном фронте».

Уточняется, что Грызов до СВО уже работал с детьми в местном доме культуры и делал постановки с подростками. Также занятия довольно часто посещали дети с непростой судьбой. Своими наставлениями он смог привить этим детям любовь к театру, а также научил шить костюмы.

«Я не думал, что вернусь к детям. Был уверен, что всё-таки что-то сломается, что-то изменится. И был момент адаптации. Можно сказать, что дети меня обратно вытащили. У меня были варианты работать охранником, водителем, я их рассматривал. Но мне позвонил знакомый, мы с ним когда-то учились вместе, и предложил вернуться. На свой страх и риск я сделал это», — рассказал ветеран.

На фронт Сергей Грызов попал благодаря мобилизации, поскольку он бывший десантник с хорошим здоровьем. Однако в бою Грызов получил травму, которая вскоре спровоцировала аутоиммунное заболевание, влияющее на сосуды и позвоночник. В результате он закончил службу и отправился на реабилитацию. Сейчас он занимается своим театром, в котором играют дети разных возрастов.

«В наш новый театр мы объявили конкурс, и теперь у нас половина города хочет заниматься. Приходили и дети, у которых есть определенные заболевания. Была девочка-инвалид, занималась у нас. Сейчас она на операции, всё хорошо. Мама, когда увидела ее на сцене, заплакала», — добавил Сергей Грызов.

Кроме того, он также планирует и дальше развиваться в сфере театрального искусства.

18 марта сообщалось, что более 350 ветеранов СВО из 60 регионов России стали участниками Всероссийского кубка защитников Отечества по зимним видам спорта. Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подчеркнул, что это соревнование стало значимым шагом в развитии адаптивного спорта в стране.