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Российские ученые получили новые данные о работе мозга

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Новые данные о мозговой деятельности помогут лечить дислексию. Российские ученые выяснили: мозг понимает текст за 0,15 сек. Процесс происходит в 2,5 раза быстрее, чем считалось ранее. Это открытие поможет лечить дислексию и другие нарушения чтения.

Во время эксперимента участникам предложили сказки. Слова появлялись на мониторе компьютера по одному. В это время ученые проверяли реакцию на неожиданные слова в сюжете. Выяснилось, мозг успевал уловить смысл текста даже при скорости 150 миллисекунд на слово. Исследование показало: речь распознается раньше, чем считалось, сообщает телеканал «Известия».

Ученые впервые зафиксировали активацию мозга сразу при чтении. Искать причину дислексии будут в нарушениях обработки информации. Полученные данные пригодятся для создания нейроинтерфейсов и протезов мозга. Эти технологии применят для восстановления зрения, слуха и речи. Проведенные исследования помогут создать новые способы терапии аутизма.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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