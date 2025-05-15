Российские ученые получили новые данные о работе мозга
Новые данные о мозговой деятельности помогут лечить дислексию. Российские ученые выяснили: мозг понимает текст за 0,15 сек. Процесс происходит в 2,5 раза быстрее, чем считалось ранее. Это открытие поможет лечить дислексию и другие нарушения чтения.
Во время эксперимента участникам предложили сказки. Слова появлялись на мониторе компьютера по одному. В это время ученые проверяли реакцию на неожиданные слова в сюжете. Выяснилось, мозг успевал уловить смысл текста даже при скорости 150 миллисекунд на слово. Исследование показало: речь распознается раньше, чем считалось, сообщает телеканал «Известия».
Ученые впервые зафиксировали активацию мозга сразу при чтении. Искать причину дислексии будут в нарушениях обработки информации. Полученные данные пригодятся для создания нейроинтерфейсов и протезов мозга. Эти технологии применят для восстановления зрения, слуха и речи. Проведенные исследования помогут создать новые способы терапии аутизма.
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